Udenaar (37) dreigde naaktfoto’s ex-vriendin te verspreiden

Steeds meer mensen stappen over van IBN naar reguliere baan

UDEN/VEGHEL/OSS/BERGHEM - Steeds meer mensen vinden via het sociaal werkbedrijf IBN een reguliere baan. Afgelopen jaar maakten 105 mensen de overstap vanuit de beschermde omgeving van IBN naar de reguliere werkomgeving. Dat aantal is stijgend. In 2019 en 2020 stapten nog 75 mensen over naar regulier werk.

7 januari