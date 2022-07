Udenaar (52) opgepakt om opruiing en bedreiging van de premier Rutte

Video Meerdere boerenpro­tes­ten op snelwegen in Brabant, nieuwe acties dinsdag niet uitgeslo­ten

Brabantse snelwegen zijn na onderhandeling tussen de politie en boeren weer vrij, nadat deze maandagmiddag voor lange tijd waren geblokkeerd. Met hooibalen werd het verkeer op de A2 bij Best, A67 bij Liessel en de A50 bij Oss stilgezet. Rond 16.15 waren in het Provinciehuis in Den Bosch acht boeren binnen om een vreedzaam gesprek aan te gaan met de gedeputeerde. Maandagavond waren er nog protestacties langs wegen in Oisterwijk, Waspik en Moerdijk.

