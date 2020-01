Udenaar (81) die vriendin ‘langdurig met hamer mishandelde’ hoort 18 maanden cel eisen

Politie pakt helers van Lexus in Veghel, maar laat de dieven lopen

18:00 DEN BOSCH/VEGHEL - Als de agenten op 25 oktober vorig jaar in Veghel even serieus naar de betrapte Lithouwer hadden geluisterd, hadden ze de 'echte’ dieven van een gestolen Lexus kunnen oppakken. Dat deden de agenten niet en pakten alleen van heling verdachte Lithouwers op. ,,Het was mij ook meer waard geweest als we die anderen hadden opgepakt”, gaf officier van justitie J. van Vreeswijk aan tijdens de rechtszitting tegen de Lithouwers.