Udenaar achtervolgt zijn vrouw met hamer: ‘Ik heb haar zo vaak gezegd dat ze van mijn geld af moest blijven’

Nieuwe Wortels Ilona uit Uden, de weddingde­sig­ner die haar eigen bruiloft overdeed

UDEN - llona Sarkisjan startte Original Weddings om haar eigen tijd in te kunnen delen. De Udense begon als weddingplanner en is nu weddingdesigner. Zelf trouwde ze twee keer met haar man Gor. Die tweede keer ook als promotie voor haar bedrijf. ,,We staan nog steeds in veel folders.”

28 juli