Udenaar afgeperst en vijf dagen later onder dreiging van een pistool beroofd in eigen huis

video Ineens is je auto een stemhokje: ‘Makkelijk en veilig’

15 maart SCHIJNDEL - Het is weer eens wat anders: stemmen in je auto. In Meierijstad kan het sinds maandagochtend drie dagen lang op drie locaties in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. ,,Het voelt een stuk veiliger”, klinkt het bij het drive-instembureau in Schijndel.