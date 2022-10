Udenaar bedreigde familie maandenlang met de dood, justitie weet niet wat ze met hem aan moet

met video Auto flink beschadigd bij botsing tegen boom in Zeeland, bestuurder gewond naar ziekenhuis

ZEELAND - Een automobilist is vrijdagochtend in het dorp Zeeland tegen een boom gebotst. Een traumahelikopter was onderweg naar de Reekseweg, maar kon voor aankomst weer omkeren. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

14 oktober