Udenaar die agenten dreigde ‘kogel door de kop’ te jagen wil excuses aanbieden

,,Het was een rotdag”, vertelde de verdachte tegen politierechter M. Waals. Hij had ‘slecht nieuws’ gekregen, en was daardoor heel erg chagrijnig. De Udenaar kreeg ruzie met zijn stiefvader. ,,Ik hou heel erg van die man. Maar hij is niet de makkelijkste. Mijn stiefvader is heel nors en dat kan verkeerd overkomen. Als mijn moeder en ik alleen waren geweest die dag, was het anders gelopen. Maar hij bemoeide zich ermee.”