Udenaar door het stof voor kopstoot aan cafébezoeker: afgebroken tanden en litteken

‘Ik mocht er niet door’

Het was die avond van 13 april druk in het café aan de Sint Janstraat in Uden, vertelde de 20-jarige verdachte. Het latere slachtoffer blokkeerde op een gegeven moment zijn weg. ,,Ik mocht er niet door. Toen gaf hij me ook nog een klap in mijn gezicht met zijn elleboog." De Udenaar gaf daarop een harde kopstoot tegen het gezicht van het slachtoffer. De verdachte deelde bovendien meerdere klappen uit en gaf de cafébezoeker tenslotte een knietje in zijn buik.