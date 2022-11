Udenaar Frans van Hirtum krijgt Koninklijke onderscheiding, al jarenlang actief voor het gilde

UDEN/ROSMALEN - Frans van Hirtum uit Uden is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Van Hirtum kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt in Rosmalen, voor zijn vele verdiensten voor het gilde.

Frans van Hirtum was van 1971 tot 1991 lid van de vrijwillige brandweer in Rosmalen. Hij was onder meer chauffeur en vervulde binnen de personeelsvereniging een bestuursfunctie.

Sinds 1975 is Van Hirtum ook lid van diverse gilden en gildekringen, onder meer van het Gilde Sint Catharina en Sint Joris te Rosmalen. Van Hirtum is beheerder van de gildeaccommodatie. Zijn huidige overheidsfunctie is deken-schrijver. Vanuit deze functie spant hij zich in voor sponsorinkomsten. Tevens is hij beheerder van het gilde archief.

Van 2007 tot 2013 was de Udenaar ook betrokken bij het Gilde Onze Lieve Vrouwe en Catharina te Erp, waar hij een bestuursfunctie had, en van 1980 tot 2001 was hij actief bij Gildekring ‘Hoge Schuts’, een gildekring bestaande uit 13 gilden. Van Hirtum was Deken-schrijver (1995-2001). En van 1980 tot 1998 was hij lid van de geweer-schietcommissie.

Gildeblad

Ook was hij initiatiefnemer en medeoprichter van het gildeblad ‘Hoge Schuts’. Hij was van 1980-2001lid van Gildekring Maasland. Ook daar was hij lid van de geweer-schietcommissie, deken-schrijver en voorzitter van de schietcommissie.

Bij de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilde was Van Hirtum van 1996 tot 2001 betrokken. Er zijn 202 gilden in Noord-Brabant, deze zijn aangesloten bij één van de zes Gildekringen in Brabant. Deze zes kringen zijn aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie. De heer Van Hirtum was lid en voorzitter van de schietcommissie.