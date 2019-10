Udenaar heeft spijt van mishandeling ‘paaltjesvernieler’

De verdachte liep op 21 juli van dit jaar terug van de kermis naar huis, toen hij de groep jongeren zag staan. Hij stapte op een paar jongens af, die probeerden een paaltje los te wrikken. ,,Die is van mij", riep de Udenaar, die die kermisdag twintig biertjes achterovergeslagen had. ,,Niet waar", reageerde een van de jongeren. ,,Die paal is van de gemeente.”

De Udenaar riep volgens een getuige dat als ze het ding 'nog een keer aan zouden raken' hij klappen zou uitdelen. Een van de jongeren tikte tegen de paal, waarna de man door het lint ging. Hij gaf het slachtoffer een harde vuistslag tegen zijn gezicht. Een jonge vrouw, die niet aan de paal had gezeten, kreeg een klap tegen haar wang. De man raakte ook een derde jongeman. De Udenaar gaf gisteren toe dat hij de jongeren had mishandeld. ,,Ik dacht dat ze mij gingen slaan."