Udenaar opgepakt met 16 zakjes cocaïne, softdrugs, wapens en duizenden euro’s contant geld

Dorp van Hechte gemeen­schap Zijtaart is voor Stan van Hoof vanzelf­spre­kend, maar ‘van buiten gezien is het misschien echt bijzonder’

ZIJTAART - De 22-jarige Stan van Hoof woont zijn hele leven in Zijtaart. Daar speelt hij toneel bij de toneelvereniging, zingt hij en speelt hij gitaar. In het dorp is hij secretaris van de evenementengroep, lid van de jeugdcommissie en PR-commissie van carnavalsvereniging De Reigers en ook is hij actief bij de organisatie van de kindervakantieweek. Als hij niet actief is als vrijwilliger werkt hij als Community maker op de Brainport Human Campus in Helmond.

3 oktober