Udenaar slaat op Halfvastenfeesten Zeeland iemands tanden kapot: werkstraf van 150 uur

Garagebe­drijf Heeswijk was vooral gespeciali­seerd in coke; vader en zoon uit Schijndel gezien als spil

7:24 DEN BOSCH/HEESWIJK-DINTHER - Bijna acht kilo cocaïne en liefst tweehonderd kilo versnijdingsmiddel trof de politie in april aan in een garagebedrijf aan de Hoofdstraat in Heeswijk-Dinther. Daarnaast werden 5600 gram hennep, 900 gram hasj en 3 vuurwapens met munitie aangetroffen. Een vader en zoon uit Schijndel vormen in de ogen van justitie de spil van een drugsbende.