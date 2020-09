Udenaar vast voor seksuele uitbuiting vijf jonge vrouwen

Uitgestel­de ceremonie voor Veghelse piloot; viaduct draagt naam Michael Donker­voort

31 augustus VEGHEL - Het is precies 14 jaar geleden dat de familie van 29-jarige Michael Donkervoort het nieuws ontving dat hun zoon, geliefde en vriend in Afghanistan om het leven was gekomen. Vandaag, op zijn sterfdag, herdachten ze de kapitein-vlieger in een bescheiden ceremonie in zijn woonplaats Veghel. Daar is een viaduct naar hem vernoemd. Vanwege corona was de onthulling uitgesteld.