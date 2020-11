Udenaar veroordeeld voor stalking na 127 nachtelijke telefoontjes

Help, er is een coronamoes­tuin­tjes­te­kort!

28 oktober SCHIJNDEL/VEGHEL - Volkstuincomplexen, zoals De Aarlehof en Acadia in Schijndel en Ons Hufke in Veghel, zagen hun wachtlijst deze coronatijd nóg harder groeien. Het CDA vraagt nu of de gemeente ervoor kan zorgen dat er meer moestuintjes in de gemeente komen. Ofwel door uitbreiding van de huidige complexen, of door het mogelijk maken van nieuwe complexen.