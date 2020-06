Udenaren gingen nieuwe 'asociale huisgenoten' te lijf: 'Zo dronken als een toeter’

Wie begon?

De verdachten klaagden over hun nieuwe 'asociale' huisgenoten. Het uitzendbureau greep in. De latere slachtoffers moesten vertrekken, op 19 januari 2020. Een dag eerder vloog echter de vlam in de pan. ,,We vertelden dat ze illegaal verbleven in onze woning", vertelde K. Daarna vielen de slachtoffers hén aan, beweerde de verdachten. Hun huisgenoten verklaarden in hun aangifte dat G. en K. begonnen met slaan.