Udens College: even wennen aan nieuwe rode school

UDEN - Terwijl een graafmachine een grote hap neemt uit de oude rode school, is het in het nieuwe Udens College, ook rood, een drukte van belang. 1500 leerlingen moeten er op de eerste dag na de vakantie de weg zien te vinden.

Natúúrlijk hebben ze het handige instructieboekje, met daarin onder meer een plattegrond van het nieuwe gebouw, niet bij zich. Maar Gino (15) en Julian (14) uit Boekel zitten wel mooi alvast ruim op tijd bij Frans in lokaal 703. ,,En straks gaan we gewoon de bordjes volgen'' beslist Julian. ,,Of we gaan mensen volgen die wél de weg kennen'' zegt Gino. Het komt hoe dan ook wel goed denken ze.

En dat zal ook wel, want óveral hangen bordjes. Dat moet ook, want zelfs in het gedeelte dat er al stond, de oude nieuwbouw, heeft geen lokaal meer hetzelfde nummer. Die oude nieuwbouw is met een atrium vastgemaakt aan de nieuwe nieuwbouw. Verdeeld over deze twee gebouwen is de school nu verdeeld in tien 'domeinen': dat zijn clusters van vijf leslokalen die een leerplein omcirkelen. Leerlingen worden ingedeeld in die domeinen, met een grootte van ongeveer 150 leerlingen per domein, en volgen in die lokalen hun theorielessen.

Speciale vakken

Voor speciale vakken als scheikunde, biologie, natuurkunde, muziek, gym en de creatieve vakken maken ze een uitstapje naar een gespecialiseerd lokaal elders in de school. ,,De domeinen zijn de uitvalsbases'' zegt directeur Ad van Kemenade. ,,Sociale herkenbaarheid is belangrijk. Dus die groep van 150 leerlingen ziet steeds een vast team van docenten, op dezelfde plek.''

De leerpleinen, met werkplekken waar alleen of in groepjes gewerkt kan worden, zijn ook de plekken waar de nieuwe kluisjes staan. Die worden met de mobiele telefoon geopend. Na de zomer krijgen de kinderen een nieuw leerlingenpasje waarmee ze de kluisjes óók kunnen openen. Tot die tijd is het dus niet verstandig om de usb-poort in het kluisje te gebruiken om je telefoon op te laden. De maandagochtend na de vakantie is het dringen om de thuis via internet geactiveerde kluisjes open te duwen. Ondertussen zijn de leraren druk met het inrichten van de lokalen. Een verhuisbedrijf heeft alle tafels en stoelen, kasten en meubels in de vakantie neergezet, maar het kleinere spul zit nog in dozen.

In z'n nopjes

Van Kemenade is in zijn nopjes. ,,Het besluit voor nieuwbouw is wel iets geweest ja. Er was veel emotionele binding met het oude gebouw. Maar dit gebouw biedt een nieuwe frisse en moderne leeromgeving voor onze leerlingen. Want daar draait het uiteindelijk om, om het onderwijs. Het gebouw is maar een hulpmiddel.'' Na de zomer zal de nieuwe onderwijsvorm, 'het Udens model' verder ingevoerd worden. Dat biedt behalve het kerncurriculum met verplichte vakken en uren, meer vrijheid aan de leerlingen om hun tijd en aandacht zelf te verdelen.

Eigen verantwoordelijkheid

,,De leerlingen krijgen eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet hetzelfde als ze loslaten'' benadrukt Van Kemenade. ,,Ze worden begeleid, zowel in de groep als individueel. Maar ze hebben bijvoorbeeld LPU-uren, leerplein-uren, en daarin kunnen ze kiezen of ze hun tijd besteden aan bijvoorbeeld Frans, Nederlands of Engels. Net wat ze op dat moment meer nodig hebben, of wat interessanter is. De coach, wat vroeger de mentor heette, kijkt met ze mee. Het voordeel van ons eigen Udens Model is dat zowel de leerlingen als de docenten meer eigenaar zijn van hun eigen onderwijs.‘’

Champagne