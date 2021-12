Udens College gaat dagen wandelen tegen kanker, eerbetoon aan onder anderen overleden oud-leerling Siem van den Broek (18)

De vuurtoren in Cocksdorp op Texel, dat is eind mei het startpunt van een voettocht van vijf dagen naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar alle zorg op het gebied van kinderoncologie in Nederland is geconcentreerd. De scholieren van het Udens College lopen - moe of niet moe - iedere dag een etappe van dertig kilometer. ,,Iedereen kent wel iemand die aan kanker is overleden, voor al die mensen zetten wij ons in”, vertellen Patrick van Lierop en René Höppener, die als begeleiders meegaan. Maar ook de dochter van Van Lierop, Sam, die momenteel stage loopt bij het Udens College, loopt mee. De vierde begeleider is hoofdconciërge Billy van de Burgt.