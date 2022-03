Udens College gaat voor Oekraïne door met pop-upwinkel

VIDEO Vrachtwa­gen vol aardappe­len helt over in Veghel, weg versperd

VEGHEL - Een vrachtwagen met aardappelen is woensdagavond in de berm van een sloot in Veghel beland. Bij het incident op De Knokert raakte niemand gewond. Wel is de weg tijdens het takelen van de vrachtwagen versperd.

10 maart