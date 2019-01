Udens College herrijst als een rode feniks

Uden onderzoekt woningbouw aan Klooster­straat in Volkel

29 januari VOLKEL - Als woningbouw in de kern Volkel niet opschiet, kan het misschien sneller aan de rand van het dorp. Onder dat mom gaan de gemeente Uden en de provincie samen onderzoeken of er aan de zuidkant van de Kloosterstraat, tussen de Brabantstraat en de Schadronstraat in, huizen gebouwd kunnen worden. Er is ruimte voor zo'n vijftien woningen, bestemd voor starters en ouderen.