Udens College zet deur niet meteen open voor Waldorf-onderwijs in hogere klassen

Zeeland kan nu ook massaal histori­sche plaatjes gaan verzamelen

ZEELAND - In andere plaatsen was het al een enorme hit, nu is Zeeland aan de beurt om massaal historische plaatjes te gaan verzamelen. Een actie van de plaatselijke Jumbo maar ook een eerbetoon aan de jubilerende Heemkundekring Zeeland. ,,Het is misschien een van de laatste boeken in de regio maar wel het mooiste.”

6 mei