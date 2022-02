Udens duo zingt coronatijd van zich af met carnavalsnummer ‘Feest in het Zuiden’

Het was afgelopen zondagavond al volop carnaval in Ons Caffeej in Uden. De kroeg vol verkleed volk, gehos en gezang en prins Roland de Laak met Raad van Elf die vrolijk mee deed. Allemaal vanwege de opnamen voor de videoclip van ‘Feest in het Zuiden’ van het jonge duo Frits Le Mer en David Knettah die in hun panterpakken voorop gingen in het feestgedruis. Clip en carnavalsnummer zijn vanaf nu op zo'n beetje elk denkbaar kanaal of streamingsdienst te vinden, van YouTube en Spotify tot Apple Music en TikTok.