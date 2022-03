Udens Knekelhuisje voortaan open voor exposities: ‘Achter elke versiering, voorwerp en vorm zit een betekenis’

Het Knekelhuisje is vanaf deze week te bezoeken. Op zolder is een museumpje in wording met van alles over oud-Uden. Beneden is de eerste tentoonstelling te bewonderen. Die expositie werd vrijdag geopend, met voor de ruim tien vrijwilligers een gemoedelijk feestje.

Burgmeester Paul Rüpp vertelde gisteren over de tijd dat de gemeente het Knekelhuisje in handen kreeg. ,,We wisten niet wat we er mee moesten, hoe we er in konden, het was namelijk ommuurd én er was geen sleutel”, vertelt hij.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Het Knekelhuisje wordt geopend door burgemeester Paul Rüpp. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Hij vindt het Knekelhuisje een verborgen parel en bracht als cadeau het slot met de oorspronkelijke sleutel mee, gezet op hout van oude kerkbanken uit de St. Petruskerk. Buiten bij de voordeur werd als openingshandeling een strik doorgeknipt. De pastoor sprak passende woorden en sprenkelde vrolijk wat water uit een flesje rond als inzegening.

Een bewogen tijd

De gildebroeders van St. Barbara en St. Lucia behoedden de bouwval uit 1908, die tussen de monumentale Petruskerk en de pastorie instaat, voor sloop. De voorzitter van stichting ’t Knekelhuisje Jeroen Kuitert is zondag zichtbaar een blij mens. Hij en Hidde Nota blikken terug op een bewogen tijd. Hun maatje Peter van de Kerkhof heeft corona en kan er daardoor niet bij zijn.

,,Wij drieën zijn vrienden geworden in het hele proces. We hebben elkaar ook sterk gemaakt om het af te maken”, stelt Kuitert. Er is gigantisch veel werk verricht en ze kregen steun uit onverwachtse hoek. ,,Iemand wilde de vloer impregneren, die is nu een pareltje. Een aannemer had nog een oud keukenblad liggen. Daar was ik al jaren naar op zoek! Er is van alles belangeloos geschonken.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Het Knekelhuisje wordt geopend door burgemeester Paul Rüpp. Het is er druk. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS

Ellie Kuitert, de vrouw van Jeroen, vindt het jammer dat ze niet alle mensen kon terugvinden die bijgedragen hebben. ,,We hopen dat ze nog komen kijken, want we hadden ze graag bedankt”, vertelt Ellie. Ze wordt penningmeester van de stichting, omdat Jeroen ernstig ziek is.

,,Ik heb hem er jarenlang ieder weekeinde zijn hart en ziel in zien storten. Het was zijn tweede liefde, zijn kindje en daarom is het voor hem belangrijk te weten dat ik in het bestuur kom.” Tina Verspagen neemt, na de overdracht van het huisje aan de stichting, het voorzitterschap over.

Beroep op vrijwilligers

Toen ze begonnen met het opknappen dacht Jeroen Kuitert nog vijfduizend euro in kas te hebben. ,,We bestelden een dak, maar wat bleek: de gemeente had het beloofde startkapitaal gebruikt voor vergunningen, notariskosten en de aanleg van de riolering.”

Quote Ik was erdoor gefasci­neerd en het inspireert me nu nog. Achter elke versiering, voorwerp en vorm in mijn assemblage zit een betekenis. Ellen Eva Brouwers

Ook nu is er geldnood. Ze hopen op vrijwillige bijdragen van bezoekers. De zolder is ook als vergaderruimte beschikbaar. Hidde Nota: ,,Daar hebben we al een leuke collectie over oud-Uden. Over de kersenfeesten en bijvoorbeeld de molen van Jetten. We gaan met thema’s werken en kunnen nog wel materiaal gebruiken.”

Beneden is de passende openingsexpositie van Ellen Eva Brouwers. In de 18 kleurrijke wandobjecten zijn namelijk schedeltjes verwerkt. Zij woonde tot haar 17e in Uden en zag als kind het ‘wonderkruis’ in de Udense Kruisherenkapel. ,,Ik was erdoor gefascineerd en het inspireert me nu nog”, zegt ze. ,,Achter elke versiering, voorwerp en vorm in mijn assemblage zit een betekenis.” Op ieder kunstwerk zit een QR-code voor informatie.

Elke vrijdag- en zaterdagmiddag en met koopzondagen is het Knekelhuisje open.

Volledig scherm Het Knekelhuisje wordt geopend door burgemeester Paul Rüpp. © Van Assendelft / THOMAS SEGERS