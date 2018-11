Udens oud-pastoor Theo van Osch legt in Den Dungen uit hoe hij van een ‘kabouter’ een ‘kluizenaar’ werd

Van Osch leeft weliswaar besloten, dat wil niet zeggen dat hij gesloten is. In beeld en geluid belooft hij honderduit over zijn ervaringen in Frankrijk vertellen. Hij verzorgt zijn lezing onder de noemer ‘Van kabouter tot kluizenaar’, omdat hij tijdens zijn middelbare schooltijd een aantal keer rond half december ‘moestuinkabouter’ was in Den Dungen. Aan de hand van rijmende teksten nam hij vanaf een paddenstoel het wel en wee van het voorbije jaar in het dorp op de korrel.