Udens raadslid Teddy Thenu stapt over naar Maashorst Vooruit

Teddy Thenu is in Uden vooral bekend van Goeie Reis! dat verzorgde reizen en dagtrips voor senioren organiseert. Drie jaar geleden kwam ze voor UdenPlus met 220 voorkeursstemmen naast fractievoorzitter Tinie Kardol en Cees Keizer in de Udense gemeenteraad. ,,Ik heb heel veel moeten leren maar het werk is me erg goed bevallen", zegt Thenu. Zo goed dat ze graag in de politiek wil doorgaan. ,,Niet voor mezelf maar omdat ik iets voor de gemeenschap wil betekenen", zegt ze.