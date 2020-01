Udens shorttracktalent droomt in Dordrecht verder van nationale top

Volgend jaar wil Arts het NK niet meer vanaf de tribune beleven, maar hoopt ze zelf op het ijs te staan. Ze behoort tot de grootste shorttracktalenten van Nederland. Afgelopen zomer maakte ze de overstap van haar regionale trainingsgroep in Tilburg naar het Regionale Topsport Centrum (RTC) in Dordrecht. ,,Het niveau bij mijn groep in Tilburg was te laag. Ik had een nieuwe uitdaging nodig.”



In Dordrecht zit één van de drie RTC's van Nederland. De andere twee zijn gevestigd in Utrecht en Heerenveen. Arts traint dagelijks met vijftien andere talenten op de schaats. De volgende stap zou de nationale selectie moeten zijn, al is dat voor latere zorg. Eerst wil ze zich in Dordrecht verder ontwikkelen.