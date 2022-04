Udense aanrander (38) is volgens rechter volledig ontoerekeningsvatbaar

DEN BOSCH/UDEN Een 38-jarige Udenaar dreigde vorig jaar vrouwen in een parfumerie te verkrachten en greep een wandelaarster in een parkje vast bij haar borst. De verdachte stond deze week voor politierechter P. Appelhof in Den Bosch. De Udenaar bleek daar een forse en opvallend opgewekte man, met enorme psychische problemen.