Udense barbier knipt in café Zeeland, als protest tegen de coronaregels

Horeca in Veghel verwelkom­de gasten tot in de avond: ‘De nood is écht hoog’

VEGHEL - In een groot deel van het land gingen horecazaken die zaterdag uit protest openden om 17.00 uur dicht. Maar niet in Veghel, waar gasten ook in de avond genoten van een diner, hapje of drankje. ,,Door vanavond open te zijn geweest kunnen we in ieder geval weer enkele rekeningen betalen. Dat is even een zorg minder”, verklaart Patric van Asseldonk van restaurant Hertog Jan.

15 januari