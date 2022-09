Udense Bart schittert in Holland’s Got Talent, hoe ver zal de blonde Elvis komen?

Zeeland heeft nu ook een ‘deelkoel­huis­je’ om verse spullen uit te delen

ZEELAND - Het aantal deelhuisjes in Zeeland en omgeving blijft groeien. Nieuwste aanwinst is een zogeheten ‘deelkoelhuisje’ op Voederheil waar mensen verse producten in kunnen zetten die anderen dan weer mee mogen nemen.

7 september