Udense bedrijven starten commerciële snelle teststraat

Testen kan straks binnen een dag; wie zich voor elf uur 's ochtends laat testen, krijgt einde van de dag de uitslag. De commerciële test in Uden gaat rond de 150 euro kosten, een bedrag dat bedrijven er graag voor over hebben, denk initiatiefnemer Evert Oostendorp, voorzitter van Stichting Beheer Bedrijfsterrein Uden. ,,We willen de snelheid er in houden. Een werknemer die niet kan komen omdat hij klachten heeft kost al gauw 250 euro per dag, dat maal vijf, want het duurt gemiddeld drie dagen voordat je getest kan worden en dan nog twee dagen tot de uitslag er is. Bij ons kost het straks rond de 150 euro, we zijn nog in onderhandeling, dus het kan een beetje meer of minder zijn. We hebben een enquête gehouden onder de Udense bedrijven, en 90 procent was enthousiast. En voor de mensen die getest worden is het natuurlijk ook heel fijn dat ze niet lang in onzekerheid zitten.”

Volledig scherm Coronatests © Rob Engelaar

Alleen voor bedrijven

Voordat u enthousiast op zoek gaat naar een telefoonnummer, de commerciële teststraat is vooralsnog alleen voor bedrijven, niet voor particulieren. Oostendorp:,,Als we straks merken dat we genoeg capaciteit hebben, dan kunnen we dat misschien wel doen. We hebben ook aanvragen gekregen van bedrijven uit Oss en uit Meijerijstad, maar we richten nu eerst echt alleen op Uden en de gemeente Landerd.”

Nog paar dagen

Het duurt nog wel een paar dagen voordat de Udense commerciële teststraat open gaat. Er zijn verschillende locaties beschikbaar, en er wordt nog onderhandeld met laboratoria voor testcapaciteit. ,,In Duitsland is die er nog, dus daar praten we mee. Locaties waar we de testen kunnen afnemen in Uden zijn er genoeg, we moeten even kijken of we een doorrij-teststraat willen of een locatie waar je kunt parkeren en een afgesloten ruimte binnen gaat. Er moet personeel komen, met big-registraties, en er moet administratief nog het een en ander georganiseerd worden.”

Oostendorp verwacht binnen een paar dagen alle afspraken rond te hebben, en dan nog een paar dagen nodig te hebben voordat de testlocatie in gebruik genomen kan worden. ,,Ik ga liever een paar dagen later open, en dat het dan goed is.”

Op andere plekken in Nederland zijn ook al commerciële testlocaties.