Udense Beppie ontmoet Amerikaanse vrijer na 58 jaar: ‘Minnaars komen en gaan, vrienden blijven’

Overleden Jouke (17) leeft voort in smederij: ‘Zijn dood is ook een nieuw begin’

9:04 LOOSBROEK - Jouke is dood maar zijn hand staat daar nog, op de vuile ruit achter in de meubelfabriek van pa en ma. Hier had de 17-jarige smid in spe een eigen hoek om te lassen en te buigen. Tijdens zo’n gevecht met het staal moet hij eens, dorstig naar frisse lucht, het raam opengeduwd hebben.