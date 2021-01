Udense broers verliezen strijd om extra woning

,,Wat anderen mogen willen wij ook”, zeiden de broers toen ze op 9 december bij de Raad van State in Den Haag waren. Ze voerden daar een rechtszaak tegen de gemeente. De Udenaren erfden van hun in 2017 overleden vader een flink stuk grond aan de Looweg inclusief de ouderlijke woning die daar staat. Volgens hen is er met gemak ruimte om er vier woningen bij te bouwen. Dan zijn het nog steeds ruime kavels, van achthonderd vierkante meter, zeggen ze. Aan de andere kant van de Looweg en op Park Maashorst mag wel dichter gebouwd worden, aldus de broers.

Andere zone

Maar de gemeente wil er niet aan en krijgt gelijk van de Raad van State. Het perceel van Egelmeer ligt in een zone waar alleen extensieve bebouwing op zeer grote kavels is toegestaan. De Looweg 9-11 en Maashorst liggen in een andere zone. De Raad van State is het met de gemeente Uden eens dat de locatie van Egelmeer niet vergelijkbaar is met de overkant van de weg of met Maashorst aan de Erphoevenweg.