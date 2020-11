Udense Christa van de Langenberg rijst snel aan het CDA-firmament: ‘Jongeren horen in de Tweede Kamer’

MuzeMobiel blijft nog zeker tot eind 2023 rijden in Uden

20 november UDEN - Officieel loopt de proef nog tot eind dit jaar maar nu al is zeker dat de MuzeMobiel ook de komende drie jaar blijft rondrijden in Uden. Met dank aan een subsidie van de provincie en enkele sponsoren is de exploitatie van de elektrische karretjes tot eind 2023 gegarandeerd.