Udense getuigen van WOII in boek gebundeld: ‘In Uden is het werkelijk Vrij-Nederland’

Er is al zo veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog in Uden, wat valt daar nog aan toe te voegen? Veelschrijver Adriaan Sanders doet met zijn nieuwste boek een geslaagde poging door een groot aantal getuigenissen in dagboekvorm te bundelen. ‘Getuigen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Uden’ geeft daarmee een boeiend inkijkje in het dagelijks leven in oorlogstijd.