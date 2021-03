Udense geweldpleger (54) wil niet meewerken met reclassering: krijgt werkstraf van 120 uur

Gewoon Uden wil financiële steun voor Campus Uden

17 maart UDEN - De fractie Gewoon Uden hoopt dat de gemeente de kersverse Campus Uden financieel gaat ondersteunen. De nieuwe leer-, werk- en ontmoetingsplek voor jongeren in 't Handelshuys in Uden is volgens de partij een goed voorbeeld van wat er in deze coronatijd gedaan kan worden voor de jeugd.