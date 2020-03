Udense jongen die zijn moeder neerstak blijft achter tralies

Boodschap­pen, medicijnen of gewoon een luisterend oor: in tijden van corona schiet de hele regio spontaan te hulp

6:00 OSS/UDEN/VEGHEL - Wie in deze onzekere weken wat tekort komt, hoeft z’n vinger maar op te steken. Van een boodschap in Oss tot even op de kinderen passen in Uden: overal bieden mensen spontaan hun diensten aan.