Udense kinderpornoverdachte vraagt zelf om tbs met dwangverpleging: ‘Ik wil mezelf resetten’

Achter de knoppen Regio-dj Leo van den Boom praat wat af tijdens lunchtijd: ‘Ik presenteer het muzikale beleg voor op je boterham’

MARIAHEIDE - Als dj trok hij jaren langs bomvolle discotheken in de regio. Tegenwoordig is Leo van den Boom iedere werkdag onder lunchtijd te beluisteren op de regionale omroep OSR 920. ,,Alleen een microfoon voor je neus hebben is echter toch wel wat anders dan voor een volle dansvloer staan.”

22 augustus