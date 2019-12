Udense leverancier Wiltec steekt 2000 medewerkers Schiphol in nieuwe kleding

Niet naar Eindhoven, maar naar Markant in Uden voor Mega Schlager Feest

10:56 UDEN / EINDHOVEN - Gedupeerden van het afgelaste Schlagerfestival in het Beursgebouw in Eindhoven, kunnen met hun kaarten in mei 2020 naar het Mega Schlager Feest in Uden. Al kan de zaal van theater Markant maar net iets meer dan de helft van de gedupeerden herbergen.