Udense messentrekker moet half jaar de cel in van de rechter

Beperkte afname van aantal banen in deze regio

10 juni OSS/UDEN/MEIERIJSTAD - Het aantal banen in de regio Noordoost-Brabant loopt dit jaar licht terug. De afname van het aantal banen ligt onder het landelijk gemiddelde. Maar is wel hoger dan in bijvoorbeeld Zuidoost- en Midden-Brabant, waar het aantal banen toeneemt. Per saldo daalt het aantal banen in Noordoost-Brabant van 312.200 banen in 2020 naar 311.200 banen in 2021.