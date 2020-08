Udense 'moestuinier’ enthousiast over eerste resultaten

Udenaar valt in slaap achter stuur, nichtje onder invloed van lachgas kan ongeluk niet voorkomen

16:54 DEN BOSCH/UDEN - ,,Ik had zes dagen achter elkaar gewerkt”, zei de 34-jarige Udenaar. ,,Ik was helemaal kapot, maar ik had nu eenmaal beloofd om mijn nichtje weg te brengen. Ik viel onderweg in slaap.” Zijn auto ramde nabij de rotonde op de Lippstadtsingel een lantaarnpaal.