Udense neemt het op voor vriend (28): ‘Ik sloeg die BOA, hij niet’

23 mei SCHAIJK - Het gaat goed met de twee babyeendjes die eerder deze maand werden mishandeld in Uden. Sharon van Offeren, eigenaresse van vooropvang de Maashorst in Schaijk, vreesde voor het leven van de eendjes toen ze binnenkwamen. „Het gaat nu hartstikke goed. Ze groeien iedere dag en daar zijn we heel gelukkig mee.”