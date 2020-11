Udense Oostendorp Autogroep slaat slag in regio Eindhoven

Herdenking op oorlogs­kerk­hof Uden zondag in besloten kring

3 november UDEN - De Stichting Oorlogskerkhof Uden houdt zondag 8 november een herdenking op het Britse oorlogskerkhof in Uden. Vanwege de coronabeperkingen is er geen rondgang over de begraafplaats en vindt de herdenking in besloten (bestuurs)kring plaats.