Udense optocht sneuvelt nog eens door corona

Ziekenhuis Bernhoven haalt 3,4 miljoen op in de regio

28 oktober UDEN - Ziekenhuis Bernhoven in Uden heeft de financiële positie versterkt door in de regio bijna 3,4 miljoen euro op te halen. Inwoners van het gebied rondom het ziekenhuis en eigen medewerkers konden obligaties kopen en daarmee investeren in Bernhoven.