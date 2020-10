Udense optocht sneuvelt nog eens, nu door corona

Een eigen strooiveld op Bedaf in een waanzinnig jaar voor Christine Veldhoen

24 oktober UDEN - Het is een waanzinnig jaar voor uitvaartondernemer Christine Veldhoen uit Uden. Tijdens de coronacrisis waren ze wekenlang soms dag en nacht in touw om alle overledenen te kunnen begraven of cremeren. Voor wie as wil uitstrooien heeft heeft Veldhoen nu een eigen veldje op Bedaf.