Udense oud-prinsen vieren hun eigen Prinsjesdag, mét koffertje

De Udense Prinsjesdag ontstond een jaar of 25 geleden. De oud-prinsen kwamen toen nog bij De Pier bij elkaar om van daaruit met hun vrouwen per koets naar het centrum te rijden voor een etentje in het toepasselijke restaurant de Tweede Kamer. Dat restaurant is er niet meer en de koetsen bleken wel erg duur, daarom strijken sinds een aantal jaar de oud-prinsen gewoon bij 't Stulpke neer.

Eigen koffertje, eigen begroting

Aansluitend is de jaarvergadering met de eigen begroting in een fraai koffertje, net als in Den Haag. Op een paar euro na zal die begroting wel kloppen, schatten de heren in. Elke oud-prins legt jaarlijks 66,66 euro in waarvan onder andere de act tijdens de pronkzitting en de optocht betaald worden. Zo ook de lief- en leedpot die helaas hard nodig was, aldus voorzitter Maarten Prinssen: ,,We hebben in twee jaar tijd maar liefst negen oud-prinsen verloren. Heel triest.”