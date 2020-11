Udense Tjeerd Zwinkels maakt mooiste portret in Sterren op het Doek

Het realistische portret van Zwinkels, die zichzelf aanmeldde bij het programma, bestond uit verschillende vlakken, delen van het portret, die over elkaar heen liggen. ,,Ik moet even voelen hoor”, zei Cox, ,,het lijkt wel geplakt.” De andere schilderijen, een geposeerd portret in kleur en een hyperrealitische portret waren volgens Cox óók prachtig. ,,Maar ik wist het meteen al, welke ik wilde. Al had ik niet gelijk mijn vader herkend, moet ik bekennen, tot mijn schande. Maar nu ik het weet, zie ik het gelijk.”

Sterren op het Doek is een programma dat uitgezonden wordt bij Omroep Max, en dat gepresenteerd wordt door Özcan Akyol. In elke aflevering wordt een bekende Nederlander geportretteerd door drie kunstenaars. Aan het einde kiest de bekende Nederlander het doek dat het meest bevalt.”