Udense verfgroothandel neemt collega in Tiel over

Knoerissen blazen alles af in aanloop naar carnaval Uden, carnaval zelf nog onzeker

UDEN - De Knoerissen in Uden hebben vanwege corona alle activiteiten in de aanloop naar carnaval afgeblazen. Of het feest in februari zelf kan doorgaan is ook hoogst onzeker, zo meldt het bestuur van de Udense carnavalsvereniging.

15 december