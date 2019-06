Udense verwondde agente met bierkrat

De politie was op 3 maart 2019 gewaarschuwd door buurtbewoners over een vrouw die stond te schreeuwen in de tuin van haar huis. Agenten liepen een gangetje in dat langs de schutting van de Udense voerde. Ze riepen dat ze van de politie waren, waarop de vrouw een bierkratje met volle flesjes over haar schutting gooide. Het ding trof een politievrouw op haar schouder. Het slachtoffer had veel pijn en kon een paar dagen haar 2-jarige kind niet goed tillen. Als de zware krat haar hoofd had geraakt, had het volgens de rechter nog veel erger kunnen aflopen. ,,Ik heb er veel spijt van", vertelde de Udense.