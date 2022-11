Udense wijkagent Toon van Vught stopt: ‘Had dagen dat ik van de ene reanimatie naar de andere reed’

43-jarige verdachte vervaardi­gen kinderpor­no naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

DEN BOSCH/OSS - Vermeend kinderpornomaker S.M. (45) gaat in november voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum. Dat vertelde de officier van justitie vrijdagmorgen bij de rechtbank in Den Bosch. De verdachte, die volgens de aanklacht actief was in Oss en Uden, wil meewerken aan deze observatie.

