Udense wijkraad Melle stopt en gooit roer om: steun aan projecten in eigen buurt

,,Een wijkraad is blijkbaar iets uit de oudheid”, zegt Astrid Mali, al jaren het gezicht van de wijkraad Melle. ,,We worden totaal over het hoofd gezien door de gemeente. Daarom hebben we besloten om het over een andere boeg te gooien. Met het geld dat we na al die jaren nog over hebben in kas, willen we projecten in de wijk gaan steunen die bijdragen aan de leefbaarheid.”