Udense YouTube-icoon Nikkie gaat meedoen aan Alpe d'HuZes na overlijden broertje: 'Ik ga je trots maken’

Nikkies broertje Mikai overleed in mei vorig jaar op veertienjarige leeftijd. Het was voor haar reden met haar deelname aan Wie is de Mol? te stoppen. “2018 is een rollercoaster van emoties geweest. Na 2,5 jaar vechten verloor Mikai zijn strijd tegen kanker”, schrijft Nikkie op de website van Alpe d’HuZes. “Mikai heeft me geleerd om het leven ten volle te leven, en echt niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Hij leerde me moedig, onverschrokken en sterk te zijn. Net zoals hij.”